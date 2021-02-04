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Собянин заявил, что пока рано разрешать массовые мероприятия в Москве 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Собянин отказался разрешить массовые мероприятия
Фото: Газета.Ru
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что в Москве еще некоторое время не будут разрешать проведение массовых мероприятий. По мнению градоначальника, снимать запрет на мероприятия пока рано. Кроме того, преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска.

"Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми", — сказал Собянин.

На сегодняшний день в столице выявлено 937,4 тыс. случаев коронавируса, из них 835,1 тыс. пациентов выздоровели и 13,7 тыс. умерли. Также Собянин сказал, что ситуация с коронавирусом в Москве постоянно улучшается.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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