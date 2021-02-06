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Москва

Платформу станции «Каширская» в сторону центра закроют до конца лета 

Вечерняя Москва и ещё 7 2 часа назад
Станцию метро «Каширская» частично закроют до осени
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
С 9 февраля поезда столичного метрополитена, следующие в центр, будут без остановок проезжать платформу станции «Каширская» Замоскворецкой линии. Об этом предупредил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции «Коломенская» — поезда будут проезжать ее («Каширскую» — прим. «ВМ») без остановки, — заявили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что ограничение будет действительно до 31 августа 2021 года. Вместе с тем на станции по-прежнему будут работать выходы 3 и 4. Выходы 1 и 2 закроют.
Ожидается, что после запуска Большой кольцевой линии пересадка на «Каширской» разгрузится на 12 процентов, а перегон «Каширская» — «Коломенская» — на восемь, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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