Станцию метро «Каширская» частично закроют до осени

С 9 февраля поезда столичного метрополитена, следующие в центр, будут без остановок проезжать платформу станции «Каширская» Замоскворецкой линии. Об этом предупредил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

— Мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции «Коломенская» — поезда будут проезжать ее («Каширскую» — прим. «ВМ») без остановки, — заявили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что ограничение будет действительно до 31 августа 2021 года. Вместе с тем на станции по-прежнему будут работать выходы 3 и 4. Выходы 1 и 2 закроют.