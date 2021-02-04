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Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустит туристический поезд из Москвы в Москву 20 февраля 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Анонсировано появление туристического поезда из Москвы в Москву
Фото: ТАСС
Компания «Гранд Сервис Экспресс» 20 февраля запустит туристический поезда из Москвы в Москву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

«Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут отправиться на туристическом поезде по маршруту Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург. Билеты на туристический поезд №927/928 по маршруту Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке «Рускеала» доступны на сайте grandtrain.ru. В программу путешествия входит трехразовое питание в пути следования, развлекательная и экскурсионная программа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав поезда входят одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 59 часов отправлением из Москвы в Москву и 37 часов из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург.

«Поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 20 февраля в 22:15 и прибудет обратно 23 февраля в 9:30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 21 февраля в 9:55 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 22 февраля в 23:03», — пояснили в компании.

Отмечается, что в Великом Новгороде (13:30-23:00) предусмотрена обзорная экскурсия с посещением достопримечательностей города и его окрестностей, по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», памятнику «Тысячелетие России».

«В Петрозаводске пассажиры увидят в рамках автобусной обзорной экскурсии и прогуляются по набережной Онежского озера в сопровождении экскурсовода. После отправления поезда из Петрозаводска будет организована развлекательная викторина с подарками для победителей. Вечером, 22 февраля новогодний поезд прибудет в горный парк «Рускеала». Во время стоянки (16:25-18:15) запланированы прогулка по парку и световое шоу. Обратно в Москву поезд прибудет 23 февраля в 9:30 на Ленинградский вокзал», — отмечается в сообщении.

В компании также рассказали, что стоимость пакетного тура из Москвы в Москву составляет с проездом в купейных вагонах — 19 тыс. руб. взрослый билет на нижнюю полку, и 15 тыс. 125 руб. за взрослый билет на верхнюю полку.

«Детям до 10 лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места. При оформлении билетов на сайте компании-перевозчика необходимо указывать вокзалы прибытия и отправления», — заключили в компании.

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