Анонсировано появление туристического поезда из Москвы в Москву

Компания «Гранд Сервис Экспресс» 20 февраля запустит туристический поезда из Москвы в Москву. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте перевозчика.

«Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут отправиться на туристическом поезде по маршруту Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург. Билеты на туристический поезд №927/928 по маршруту Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке «Рускеала» доступны на сайте grandtrain.ru. В программу путешествия входит трехразовое питание в пути следования, развлекательная и экскурсионная программа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав поезда входят одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 59 часов отправлением из Москвы в Москву и 37 часов из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург.

«Поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 20 февраля в 22:15 и прибудет обратно 23 февраля в 9:30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 21 февраля в 9:55 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 22 февраля в 23:03», — пояснили в компании.

Отмечается, что в Великом Новгороде (13:30-23:00) предусмотрена обзорная экскурсия с посещением достопримечательностей города и его окрестностей, по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца», памятнику «Тысячелетие России».

«В Петрозаводске пассажиры увидят в рамках автобусной обзорной экскурсии и прогуляются по набережной Онежского озера в сопровождении экскурсовода. После отправления поезда из Петрозаводска будет организована развлекательная викторина с подарками для победителей. Вечером, 22 февраля новогодний поезд прибудет в горный парк «Рускеала». Во время стоянки (16:25-18:15) запланированы прогулка по парку и световое шоу. Обратно в Москву поезд прибудет 23 февраля в 9:30 на Ленинградский вокзал», — отмечается в сообщении.

В компании также рассказали, что стоимость пакетного тура из Москвы в Москву составляет с проездом в купейных вагонах — 19 тыс. руб. взрослый билет на нижнюю полку, и 15 тыс. 125 руб. за взрослый билет на верхнюю полку.