Анонсировано появление туристического поезда из Москвы в Москву

«Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут отправиться на туристическом поезде по маршруту Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург. Билеты на туристический поезд №927/928 по маршруту Москва — Москва и Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке «Рускеала» доступны на сайте grandtrain.ru. В программу путешествия входит трехразовое питание в пути следования, развлекательная и экскурсионная программа», — говорится в сообщении.
«Поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 20 февраля в 22:15 и прибудет обратно 23 февраля в 9:30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 21 февраля в 9:55 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 22 февраля в 23:03», — пояснили в компании.
«В Петрозаводске пассажиры увидят в рамках автобусной обзорной экскурсии и прогуляются по набережной Онежского озера в сопровождении экскурсовода. После отправления поезда из Петрозаводска будет организована развлекательная викторина с подарками для победителей. Вечером, 22 февраля новогодний поезд прибудет в горный парк «Рускеала». Во время стоянки (16:25-18:15) запланированы прогулка по парку и световое шоу. Обратно в Москву поезд прибудет 23 февраля в 9:30 на Ленинградский вокзал», — отмечается в сообщении.
«Детям до 10 лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места. При оформлении билетов на сайте компании-перевозчика необходимо указывать вокзалы прибытия и отправления», — заключили в компании.