Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Реконструкцию трех онкологических центров в Москве завершат в 2021 году 

Вечерняя Москва и ещё 23 1 час назад
Ремонт трех онкологических центров завершат в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Столичные власти планируют завершить реконструкцию трех центров оказания амбулаторной помощи пациентам с онкологией в 2021 году. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в городе начнет работу система персональных помощников больным. Кроме того, глава города пояснил, что посещает один из таких центров, где оказывают весь спектр услуг — от первичного исследования до оказания медицинской помощи, сопровождения и направления пациентов в стационар, передает ТАСС.
Центры амбулаторной онкологической помощи создали на базе шести столичных стационаров. На данный момент не все из этих центров находятся в хорошем состоянии, поэтому власти и приняли решение об их реконструкции, заключил мэр Москвы.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Вечерняя Москва: последние новости
Названа предварительная причина остановки поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии Названа предварительная причина остановки поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии Образовательные мероприятия ко Дню российской науки проведут на ВДНХ 6–10 февраля Образовательные мероприятия ко Дню российской науки проведут на ВДНХ 6–10 февраля Сурки из Московского зоопарка проспят свой «праздник» Сурки из Московского зоопарка проспят свой «праздник»
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение