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Погода в Москве: водителей призвали к осторожности из-за снегопада 

Российская Газета 1 час назад
Водителей призвали к осторожности из-за снегопада в Москве
Фото: РИА Новости
Столичных водителей призвали к максимальной осторожности на дорогах: в ближайшие часы в регионе серьезно ухудшится погода, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Уже в 17:00 может начаться мощный снегопад, на дорогах возможна гололедица.

"По возможности, выбирайте городской транспорт. При управлении автомобилем соблюдайте дистанцию и снижайте скорость", — призывают представители дептранса.

В то же время об ухудшении погоды в послеобеденные часы сообщают и в ГУ МЧС по Московской области. Отмечается, что снегопад начнется в юго-западных районах региона и пойдет на северо-восток. Из-за снегопада и гололеда Гидрометцентр объявил в столичной агломерации повышенный "желтый" уровень погодной опасности до утра 5 февраля.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Московская область
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