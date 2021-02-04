Водителей призвали к осторожности из-за снегопада в Москве

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Столичных водителей призвали к максимальной осторожности на дорогах: в ближайшие часы в регионе серьезно ухудшится погода, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Уже в 17:00 может начаться мощный снегопад, на дорогах возможна гололедица.

"По возможности, выбирайте городской транспорт. При управлении автомобилем соблюдайте дистанцию и снижайте скорость", — призывают представители дептранса.