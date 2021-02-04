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Москва

Образовательные мероприятия ко Дню российской науки проведут на ВДНХ 6-10 февраля 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
На ВДНХ пройдут экскурсии ко Дню российской науки
Фото: РИА Новости
На ВДНХ с 6 по 10 февраля в честь Дня российской науки пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, квесты и викторины. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
Ко Дню российской науки на ВДНХ проведут экскурсии, лекции, квесты и другие развлекательно-образовательные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.
Отмечается, что тематическая программа пройдет на ВДНХ с 6 по 10 февраля. Мероприятия для взрослых и детей проведут центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», павильон «Книги», музей «Нефть» и экоцентр «Пчеловодство».

— Гости смогут посетить экскурсии, принять участие в квестах и викторинах на знание наук, послушать лекции о связи технологий с искусством и космоса с Арктикой. В центре «Космонавтика и авиация» Дни науки откроет серия бесплатных тематических туров «Химия и космос». Участие во всех событиях бесплатное, по предварительной регистрации, — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что участие в образовательных мероприятиях бесплатное. Для того, чтобы присоединиться к лекциям или квестам, участникам необходимо будет пройти регистрацию. Уточняется, что на территории ВДНХ и выставочных центров будут соблюдаться санитарно-эпидемиологических нормы, утвержденные в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , АГН "Москва"
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