Столичные власти объяснили порядок реновации

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Программа реновации, которая реализуется в Москве , не будет откорректирована после вступления в силу федерального закона о комплексном развитии территорий. Об этом в интервью " Интерфаксу " заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов

"Программа реновации основывается на постановлениях столичного правительства, принятых в 2017 году", — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Вместе с тем глава департамента подчеркнул, что закон о комплексном развитии территорий — нужный и полезный. Этот нормативный акт предполагает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве введен первый миллион квадратных метров жилья.