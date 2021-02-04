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Власти Москвы объяснили порядок реновации 

Российская Газета и ещё 4 7 часов назад
Столичные власти объяснили порядок реновации
Фото: ТАСС
Программа реновации, которая реализуется в Москве, не будет откорректирована после вступления в силу федерального закона о комплексном развитии территорий. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Программа реновации основывается на постановлениях столичного правительства, принятых в 2017 году", — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Вместе с тем глава департамента подчеркнул, что закон о комплексном развитии территорий — нужный и полезный. Этот нормативный акт предполагает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве.
Ранее сообщалось, что по программе реновации в Москве введен первый миллион квадратных метров жилья.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов , Правительство Москвы , Интерфакс
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