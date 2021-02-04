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В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 

Российская Газета и ещё 13 12 часов назад
В Подмосковье ковид-ограничения могут снять к концу недели
Фото: РИА Новости
Основные ограничения, введенные в Подмосковье в связи с пандемией коронавируса, могут снять к концу недели. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил в эфире "России 1".
В первую очередь, речь идет об ограничениях на работу музеев и ночных клубов. Сейчас в регионе действует запрет на проведение развлекательных мероприятий в клубах и ресторанах с 0:00 до 8:00.
Ограничения планируется снимать в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Параллельно ежедневно от этой инфекции прививаются 6-7 тысяч жителей региона.
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Новости Москвы , Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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