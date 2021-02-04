Москвичей предупредили о снегопаде в пятницу

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Москвичей предупредили об облачной погоде с кратковременным снегопадом в пятницу, 5 февраля, передает "Москва 24".

"В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный снег. Температура в столице составит минус 9 — минус 11 градусов, в Подмосковье будет минус 8 — минус 13", — заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По словам эксперта, в течение дня в городе прогнозируется выпадение небольшого объема осадков, в пределах 1-2 миллиметров. Атмосферное давление 5 февраля составит 742 миллиметра ртутного столба. Это значение ниже нормы. Также ожидается умеренный северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.