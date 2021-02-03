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Москва

С 4 февраля в наземном транспорте Москвы откроют передние двери у водителей 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В наземном транспорте Москвы откроют передние двери
Фото: РИА Новости
Передние двери в наземном городском транспорте Москвы начнут открывать с 4 февраля. Кабины водителей больше не будут отгорожены от основной части салона, сообщил ТАСС в среду источник в транспортном комплексе столицы.

"С завтрашнего дня открываем в автобусе все три двери. Ленты, отделяющие кабину водителя от салона, срезаем. Но билеты в автобусах пока не продаем", — сказал собеседник агентства.

По указу мэра Москвы от 16 марта прошлого года в наземном общественном транспорте столицы была отменена продажа билетов водителями. Так, с 17 марта билет у водителя нельзя приобрести в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Площадка перед кабиной водителя была отгорожена от остального салона. Мера была направлена на снижение угрозы заражения коронавирусом в наземном транспорте.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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