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Москва

В Московском планетарии возобновят групповые экскурсии 

ТАСС 1 час назад
В Московском планетарии возобновят групповые экскурсии
Фото: РИА Новости
Групповые экскурсии для школьников возобновят с 6 февраля в Московском планетарии. Каждая экскурсия будет длиться 45-50 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"С 6 февраля мы возобновляем групповые экскурсии. Максимальное количество участников будет 5 человек, а сама экскурсия продлится 45-50 минут. Все аудиоаппараты будут обрабатываться после каждого использования, а одноразовые наушники будут оставаться у участников группы. Билеты можно приобрести на нашем сайте", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что во время экскурсии всем посетителям необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим. За время экскурсии "Звездный классик" посетители познакомятся с интересными страницами истории Московского планетария.

"На первом уровне музея представлено много фотографий, документов, книг и оборудования, которые иллюстрируют различные исторические факты и события с 1929 года до наших дней. Экскурсовод расскажет о главных артефактах прошлого Звездного дома — деталях аппарата "Планетарий" №13 и аппарата "Планетарий" №313. Они зажигали искусственное небо на куполе планетария в разное время с 1929 по 1994 годы", — сказал собеседник агентства.

Во время экскурсии группа посетит и второй этаж музея. Там представлены глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры, полусферы всех планет Солнечной системы, обширная коллекция образцов неземного вещества. В коллекции представлено более сотни метеоритов.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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