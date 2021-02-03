В Московском планетарии возобновят групповые экскурсии 

"С 6 февраля мы возобновляем групповые экскурсии. Максимальное количество участников будет 5 человек, а сама экскурсия продлится 45-50 минут. Все аудиоаппараты будут обрабатываться после каждого использования, а одноразовые наушники будут оставаться у участников группы. Билеты можно приобрести на нашем сайте", — сказал собеседник агентства.
"На первом уровне музея представлено много фотографий, документов, книг и оборудования, которые иллюстрируют различные исторические факты и события с 1929 года до наших дней. Экскурсовод расскажет о главных артефактах прошлого Звездного дома — деталях аппарата "Планетарий" №13 и аппарата "Планетарий" №313. Они зажигали искусственное небо на куполе планетария в разное время с 1929 по 1994 годы", — сказал собеседник агентства.