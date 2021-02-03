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На участке Дмитровского шоссе ограничили движение до конца 2023 года 

Москва24 29 минут назад
На Дмитровском шоссе ограничили движение на 2 года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На участке Дмитровского шоссе ограничили движение до 31 декабря 2023 года из-за строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Отмечается, что для водителей недоступны три полосы на отрезке Дмитровского шоссе. Речь идет об участке от дома 133, строения 1, до пересечения с Лобненской улицей.
На время действующих ограничений для удобства водителей создана объездная дорога. Сообщается, что благодаря этому удастся сохранить действующее количество полос.
Ранее сообщалось, что из-за проведения работ на инженерных сетях на северо-западе столицы по 20 февраля 2021 года в 1-м Пехотном переулке в районе дома 6 ограничили движение. Также ликвидировано парковочное пространство и организовано одностороннее движение в сторону улицы Академика Курчатова — от улицы Сосновой до улицы Академика Курчатова.
Также для водителей недоступен участок Хлебного переулка до 25 апреля 2021 года. Ограничения действуют от дома 24 до дома 36, строения 2, по улице Поварской.
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