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Москва

Станцию «Внуково» Солнцевской линии метро планируют открыть в 2023 году 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
Станцию «Внуково» откроют в 2023 году
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал открытие станции "Внуково" Солнцевской линии метро.
По его словам, пассажиры смогут воспользоваться платформой в 2023 году. К данному моменту выполнено 10–15% работ, отметил Бочкарев, предстоит интеграция с инфраструктурой аэропорта.

"Работы ведутся в плановом режиме, и нет никаких сомнений в том, что все работы мы выполним в 2023 году. Если получится, то будем ускоряться, но пока плановый срок завершения работ — 2023 год", — заявил заммэра столицы.

Помимо "Внуково", на Солнцевской линии метро также появится станция "Пыхтино".
Ранее Бочкарев рассказал о ходе строительства на станциях "Карамышевская" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии метро. По словам специалиста, их могут открыть уже в феврале или марте, поскольку основные работы уже проведены. В целом проект БКЛ может быть завершен раньше срока.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Международный аэропорт Внуково
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