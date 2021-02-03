Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: На Москву обрушится затяжной снегопад 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Снегопад в столице продлится больше суток
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве снегопад продлится чуть более суток. Основное усиление придется на вечер среды, к утру сугробы вырастут на четыре-пять сантиметров.

«Снегопад в Москве продлится до завтрашнего вечера. Так что снег в Москве будет идти чуть больше суток», — сказала собеседница РИА Новости.

Специалист также отметила, что всего выпадет три миллиметра снега и высота снежного покрова вырастет на два-три сантиметра.
Ранее москвичей предупредили о резком снижении атмосферного давления сразу на 10 единиц. Погода в столичном регионе на этой неделе довольно переменчивая. Ее будет определять то область повышенного атмосферного давления, то она будет сменяться на солнечную и морозную.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
ТК «Звезда»: последние новости
Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся снегопаде Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся снегопаде Несколько станций метро Москвы перекрыты по требованию полиции Несколько станций метро Москвы перекрыты по требованию полиции
Новости Москвы , Погода , Елена Волосюк , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение