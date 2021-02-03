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Число госпитализаций с коронавирусом в Москве сократилось на 11% 

Газета.Ru 2 часа назад
Число госпитализаций с коронавирусом сократилось на 11%
Фото: ТАСС
В Москве на 11% сократилось число госпитализаций людей с коронавирусом по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».
По ее словам, в столице наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации: уменьшается число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции, сокращается количество госпитализаций с COVID-19.
По последним данным, в городе 3 февраля зафиксировали минимальное с 24 сентября число новых случаев коронавируса за сутки — 1 545. С начала пандемии в столице было выявлено 935 355 случаев инфекции, из них 829 844 пациента вылечились и 13 634 человека умерли.
Также заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа стабилизируется в большинстве регионов России.
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