10 больниц для пациентов с COVID вернутся к обычному режиму

Десять московских больниц, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом, на 3,2 тысячи возвращаются к обычному режиму работы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"С сегодняшнего дня 10 стационаров на 3,2 тысячи коек, оказывающих помощь больным COVID-19, возвращаются к своей обычной работе. Также прекращают прием пациентов с коронавирусом родеры (временные клиники) на территории 11 ковидных больниц общим фондом 1,3 тысячи коек", — сообщила Ракова.

Среди 10 больниц: городская больница имени Мухина , научно-практический центр имени Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница №17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ имени Сеченова, центральная клиническая больница " РЖД -Медицина", медико-санитарная часть МВД , больница РАН и научно-клинический центр ФМБА.

Ракова отметила, что в ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием.

На прошлой неделе к стандартной работе вернулись больницы имени Иноземцева , имени Юдина, №51, 2 корпуса больницы имени Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

В Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре " Сокольники ", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.