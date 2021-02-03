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Погода в Москве: Москвичей предупредили о метели в среду 

РИА Новости 1 час назад
Москвичей предупредили о метели в среду
Фото: ТАСС
Облачная погода, снег метель ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до -6 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды"Фобос"Елена Волосюк.

"В Москве нас ожидает ухудшение погодных условий, пойдёт снег, к вечеру он усилится, временами не исключены слабые метели. Температура в столице -4…-6 градусов, в Подмосковье -2…-7", — сказала Волосюк.

Синоптик добавила, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что все ещё ниже нормы.
До 11% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду, сообщила Елена Волосюк.

"Выпадет 3-4 миллиметра осадков, не так много", — сказала Волосюк.

Она отметила, что норма февраля по осадкам составляет 36 миллиметров, то есть выпадет до 11% нормы.
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Новости Москвы , Погода , Елена Волосюк , РИА Новости
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