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Москва

Погода в Москве: жителей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшие часы в столице испортится погода. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
По прогнозам синоптиков, в городе ожидается туман. Видимость составит 300–800 метров. Также в Москве прогнозируются изморозь и гололедица. В результате могут возникнуть затруднения в движении транспорта. Водителям посоветовали соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость на дорогах. Такая погода сохранится в столице до утра среды, 3 февраля.
Ранее москвичей предупредили о резкой смене погоды. По прогнозам синоптиков, к концу недели ночные температуры опустятся до минус 14–19 градусов, днем похолодает до 12 градусов. Морозы продержатся до середины следующей недели, а в предстоящие выходные москвичей ждет необычайно яркое солнце.
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Новости Москвы , Погода
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