Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

В ближайшие часы в столице испортится погода. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается туман. Видимость составит 300–800 метров. Также в Москве прогнозируются изморозь и гололедица. В результате могут возникнуть затруднения в движении транспорта. Водителям посоветовали соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость на дорогах. Такая погода сохранится в столице до утра среды, 3 февраля.