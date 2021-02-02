В Москве закрыли три станции метро 

Станция метро "Охотный ряд" в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщили РИА Новости на горячей линии Московского метрополитена.
"Станция метро "Охотный ряд" в настоящий момент закрыта на вход и выход по распоряжению сотрудников полиции", — сообщили на горячей линии.
Как добавили в Telegram-канале "Депранс. Оперативно", по требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход также закрыты станции "Площадь Революции" и "Александровский сад".
"Поезда следуют без остановок", — добавили в ведомстве.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что к правоохранителям на Манежную площадь в центре Москвы после приговора Алексею Навальному прибыло подкрепление.
Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.
На замене настаивала Федеральная служба исполнения наказаний и прокуратура, ссылаясь на многочисленные нарушения Навальным испытательного срока. Защита добивалась полного оправдания.
Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.
Только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов.
Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно — только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячам человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
Утверждения же о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.