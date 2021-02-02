В 2021 году в Москве благоустроят набережные 

В 2021 году запланировано проведение комплексного благоустройства набережных острова Балчуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского и Раушского переулков. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также в текущем году планируется благоустройство двух территорий в пойме притока Яузы реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусоргского). Здесь планируется проложить велопешеходные дорожки, экологическую тропу и обустроить смотровые площадки. В прошлые годы вдоль Яузы были благоустроены пять участков площадью около 135 гектаров.