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В 2021 году в Москве благоустроят набережные 

Моя Москва.онлайн 3 часа назад
В 2021 году в Москве благоустроят набережные
Фото: Моя Москва.онлайн
В 2021 году запланировано проведение комплексного благоустройства набережных острова Балчуг: Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской, а также прилегающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского и Раушского переулков. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Также в текущем году планируется благоустройство двух территорий в пойме притока Яузы реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусоргского). Здесь планируется проложить велопешеходные дорожки, экологическую тропу и обустроить смотровые площадки. В прошлые годы вдоль Яузы были благоустроены пять участков площадью около 135 гектаров.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке строят новый вход у метро «Баррикадная».
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