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Москва

24 общественные зоны благоустроят в Москве в 2021 году 

РИАМО 41 минуту назад
Власти запланировали благоустройство 24 общественных зон
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Власти столицы планируют благоустроить в текущем году 24 общественных пространства в центре города и в ряде административных округов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Кроме того, продолжится масштабная работа по благоустройству Ленинского проспекта. Также благоустройство затронет улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе от метро «Баррикадная» до Третьего транспортного кольца. Работы будут идти на участке проспекта Андропова от станции метро «Коломенская» до Липецкой улицы. Благоустройство также проведут на улица Шаболовка, 48 около центра «Мои документы».
Кроме этого, в районе Печатники на площадке у технополиса «Москва» восстановят памятник работникам АЗЛК, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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