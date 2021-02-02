Власти запланировали благоустройство 24 общественных зон

Власти столицы планируют благоустроить в текущем году 24 общественных пространства в центре города и в ряде административных округов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Кроме того, продолжится масштабная работа по благоустройству Ленинского проспекта. Также благоустройство затронет улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе от метро «Баррикадная» до Третьего транспортного кольца. Работы будут идти на участке проспекта Андропова от станции метро «Коломенская» до Липецкой улицы. Благоустройство также проведут на улица Шаболовка, 48 около центра «Мои документы».

Кроме этого, в районе Печатники на площадке у технополиса «Москва» восстановят памятник работникам АЗЛК, погибшим в годы Великой Отечественной войны.