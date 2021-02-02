В столице подобрали еще 17 стартовых площадок для реновации

Программа реновации столичного жилфонда пополнилась еще на 17 стартовых площадок, теперь их насчитывается 489, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы

Стартовые площадки — это территории, на которых планируется построить дома для переселенцев по программе реновации.

«Новые площадки расположены в 7 административных округах и 14 районах Москвы. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 64 пятиэтажки с 4,5 тысячи квартир и предоставить комфортное жилье 11,7 тысячи москвичей», — говорится в сообщении.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она подразумевает расселение более 5,1 тысячи домов, где проживают около миллиона москвичей.

В рамках программы возвели 97 новостроек, продолжается строительство и проектирование 276 домов. В настоящий момент переселяются 33,7 тысячи человек, в том числе в новые квартиры переехали уже 24 тысячи человек.