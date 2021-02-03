В Москве 15 ковид-стационаров вернутся к нормальной работе

Уже 15 столичных больниц, которые ранее были перепрофилированы для лечения коронавирусных больных, возвращаются к нормальной работе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Это стало возможным благодаря снижению числа новых случаев заражения коронавирусом в мегаполисе. Также в столице идет устойчивое снижение госпитализаций инфицированных.

«Мы последнюю неделю госпитализируем, как правило, менее тысячи человек. Принято решение о том, что 15 клиник выводятся из Covid-19 и возвращаются к своей нормальной работе», — сообщила Ракова в эфире Первого канала.

Она уточнила, что одно из вышеуказанных медучреждений — это городская клиническая больница имени Спасокукоцкого на севере столицы.

За последние сутки в столице выявили 1545 новых случаев заражения. За все время пандемии в Москвы зафиксировали более 935 тысяч случаев Covid-19.