Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса 

Агентство «Москва» и ещё 3 1 час назад
Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве прививку от коронавируса сделали почти 175 тыс. человек старше 60 лет. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска, и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы», — сказала Ракова.

В Москве всем лицам старше 60 лет были направлены индивидуальные SMS-сообщения или сообщения по электронной почте с приглашением пройти вакцинацию от коронавируса.
В столице вакцинация проходит, в том числе, в 33 домах престарелых, там привиты более 9 тыс. человек — это 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация. Вакцинация от коронавируса в Москве проходит в 100 пунктах на базе городских поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00. Выездные бригады вакцинации работают в торговых центрах, МФЦ, театрах, фуд-молле, других общественных пространствах.
Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на сайте: mos.ru/city/projects/covid-19/privivka. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). Также столица заключила 70 соглашений с частными медорганизациями, 40 клиник уже начали вакцинировать население.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Агентство «Москва»: последние новости
Сергей Собянин уволил первого заместителя префекта Северного административного округа Москвы Сергей Собянин уволил первого заместителя префекта Северного административного округа Москвы Многофункциональный миграционный центр Москвы запустил онлайн-сервис проверки документов иностранцев Многофункциональный миграционный центр Москвы запустил онлайн-сервис проверки документов иностранцев Росгидромет: Предстоящие морозы в Москве будут сопровождаться необычайно ярким солнцем Росгидромет: Предстоящие морозы в Москве будут сопровождаться необычайно ярким солнцем
Комментарии 1
Новости Москвы , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина сбила лыжника на спортивной трассе и попала на видео
00:18
Машина сбила лыжника на спортивной трассе и попала на видео
Происшествия
ФСБ изъяла у подпольных оружейников миномет и пушку
01:00
ФСБ изъяла у подпольных оружейников миномет и пушку
Происшествия Криминал
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
00:14
Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии
В мире Происшествия
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
00:49
Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране
В мире Азия
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
01:02
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
Армия
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
01:28
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
Армия
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
00:58
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
Армия
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
01:03
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
В мире
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
01:09
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение