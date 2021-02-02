Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19

Москве прививку от коронавируса сделали почти 175 тыс. человек старше 60 лет. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска, и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы», — сказала Ракова.

В Москве всем лицам старше 60 лет были направлены индивидуальные SMS-сообщения или сообщения по электронной почте с приглашением пройти вакцинацию от коронавируса.

В столице вакцинация проходит, в том числе, в 33 домах престарелых, там привиты более 9 тыс. человек — это 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация. Вакцинация от коронавируса в Москве проходит в 100 пунктах на базе городских поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00. Выездные бригады вакцинации работают в торговых центрах, МФЦ, театрах, фуд-молле, других общественных пространствах.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на сайте: mos.ru/city/projects/covid-19/privivka. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). Также столица заключила 70 соглашений с частными медорганизациями, 40 клиник уже начали вакцинировать население.