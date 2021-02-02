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Москва

Фотовыставка «Москва новогодняя» заработала на Тверском бульваре 

Москва24 и ещё 5 3 часа назад
Фотовыставка «Москва новогодняя» заработала на Тверском бульваре
Фото: Комплекс городского хозяйства
На Тверском бульваре в центре города начала работать фотовыставка "Москва новогодняя". Об этом заявили представители комплекса городского хозяйства столицы.

"В столице открылась городская фотовыставка "Москва новогодняя" комплекса городского хозяйства Москвы. Со 2 по 28 февраля в галерее под открытым небом на Тверском бульваре можно увидеть наиболее яркие элементы новогоднего оформления города. В преддверии 2021 года Москву украсили около четырех тысяч декоративных конструкций", — заявили представители ведомства.

Как отмечается в сообщении, на улицах Москвы появились световые арки и новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Еще гости столицы могли встретить у Триумфальной арки световые фигуры главных персонажей новогодней сказки — Деда Мороза и Снегурочки.
Кроме того, территорию благоустроенного в прошлом году парка Северного речного вокзала украсили новогодние ели, световые шары и цифры, напомнили в пресс-службе.
При украшении Москвы были использованы уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. "В городе уже завершился первый этап демонтажа новогодних декораций — с улиц убрали около тысячи новогодних елей и некоторые объемно-декоративные элементы", — пояснила пресс-служба.
Ранее онлайн-выставка уникальных карт города открылась в Москве. Коллекция чертежей была собрана в ГБУ "Мосстройинформ".
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