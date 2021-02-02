Новый вход в Московский зоопарк откроют в этом году 

Дополнительный входной павильон строят рядом со станцией метро «Баррикадная».

Уже в этом году посетители смогут воспользоваться новым дополнительным входом в Московский зоопарк.

«В настоящее время ведутся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке», — сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дополнительный вход строят рядом со станцией метро «Баррикадная». Это будет двухэтажный павильон с билетными кассами и турникетами. Также там разместят сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, где сотрудники зоопарка будут проводить культурно-просветительные мероприятия.

Входную группу выполнят в общем стиле со сложившимся ансамблем. Попасть на второй уровень можно будет при помощи траволаторов и лестниц.

Кроме того, идет реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу и реконструкция павильона «Ластоногие».

Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу соединит старую территорию зоопарка с новой. После проведения работ его ширина увеличится с четырех до девяти метров. По форме мост будет похож на закручивающуюся морскую волну. Этого удастся достичь за счет декоративных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов

Павильон «Ластоногие» находится на старой территории зоопарка. Его площадь после реконструкции составит 5400 квадратных метров. Там разместят шесть бассейнов с эффектом искусственной волны, в которых будут плавать моржи, сивучи, северные морские котики, нерпы и серые тюлени. Цель проекта — создать современный комплекс для содержания, экспонирования и изучения морских животных, занесенных в Красную книгу России и Международную Красную книгу.