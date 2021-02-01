Приложение «Метро Москвы» получило премию AVA Digital Awards 2021 

Его выбрали среди 2500 претендентов.
Приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021, которая вручается в Далласе (США, Техас). Члены жюри признали его лучшим среди 2500 претендентов премии в категории «Приложение для госсектора».
Столичный сервис оставил позади приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд с крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT & T Business, American Medical Association и другими.
«Жюри высоко оценило удобство использования, клиентоориентированность, эффективность и дизайн приложения «Метро Москвы» и присудило ему звание платинового призера в номинации «Приложение для госсектора». Мы поздравляем Московский метрополитен и желаем ему постоянного роста и успехов в развитии цифровых сервисов для пассажиров», — сказала Бри Байндер, директор по маркетингу AVA Digital Awards.
По словам заместителя Мэра Москвы, главы городского Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в приложении «Метро Москвы» зарегистрировано уже 4,4 миллиона пользователей. С помощью сервиса можно управлять картой «Тройка», удаленно покупать любые билеты, мониторить загрузку вагонов онлайн и многое другое. Приложение доступно для устройств на платформах iOS, Android и AppGallery.