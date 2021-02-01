Приложение «Метро Москвы» получило премию AVA Digital Awards 2021 

«Жюри высоко оценило удобство использования, клиентоориентированность, эффективность и дизайн приложения «Метро Москвы» и присудило ему звание платинового призера в номинации «Приложение для госсектора». Мы поздравляем Московский метрополитен и желаем ему постоянного роста и успехов в развитии цифровых сервисов для пассажиров»‎, — сказала Бри Байндер, директор по маркетингу AVA Digital Awards.