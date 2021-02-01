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В Москве за сутки выявили 1701 случай заражения коронавирусом 

РИАМО и ещё 2 1 февраля 2021
В Москве за сутки выявили 1701 случай заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Москве выявили 1701 случай заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зарегистрировано 933 810 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб. Жителям столицы напоминают о необходимости оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ. В этом случае нужно вызвать врача домой.
В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались порядка 500 тысяч человек, более 300 тысяч уже сделали прививку.
За сутки в России выявили 16 643 новых случая коронавируса. При этом 9,6% болеют бессимптомно. Умерло 539 пациентов, а 22 372 человека вылечились.
В РФ на текущий момент выявлено 3 884 730 случаев коронавируса. За весь период пандемии скончались 74 158 человек, выздоровели 3 340 545 пациентов.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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