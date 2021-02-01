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Москва

Полиция в Москве закрыла вестибюль станции метро «Кропоткинская» 

News.ru 23 минуты назад
В Москве закрыли северный вестибюль станции метрополитена «Кропоткинская». Ограничения на платформе Сокольнической линии подземки были введены по требованию сотрудников правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили представители пресс-службы городского департамента здравоохранения.
Всех пассажиров просят использовать южный вестибюль «Кропоткинской». Причина закрытия северного вестибюля не разглашается.

Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии закрыт на выход по требованию полиции, — сообщается в Telegram-канале департамента.

Большое кольцо Московского метро запустят на год раньше срока
Как ранее передавал NEWS.ru, накануне станция «Сокольники» снова заработала в штатном режиме только после 17:00. В воскресенье по требованию полиции поезда перестали останавливаться на данном участке на фоне незаконных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.
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Новости Москвы , Видео , Алексей Навальный , МВД
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