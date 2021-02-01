За сутки в столице заразились коронавирусом 2037 человек

Москве за последние сутки зарегистрировали 2037 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за период пандемии достигло 932 109. Обновленные данные в понедельник, 1 февраля, приведены в Telegram -канале столичного оперштаба.

За все время в Москве вылечились 819 611 пациентов, из них 4883 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 495, в том числе известно о 61 летальном исходе за последние сутки.