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Москва

Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 

Мослента и ещё 8 19 минут назад
За сутки в столице заразились коронавирусом 2037 человек
Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»
В Москве за последние сутки зарегистрировали 2037 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за период пандемии достигло 932 109. Обновленные данные в понедельник, 1 февраля, приведены в Telegram-канале столичного оперштаба.
За все время в Москве вылечились 819 611 пациентов, из них 4883 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 495, в том числе известно о 61 летальном исходе за последние сутки.
Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку стало рекомендацией. По словам градоначальника, решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве.
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