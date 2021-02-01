Новый центр услуг для бизнеса открыли в столице

Новый центр услуг для бизнеса открыли во флагманском офисе "Мои документы" на юго-востоке столицы. Там можно оформить и сразу подать документы на регистрацию бизнеса без посещения налоговой инспекции , говорится на портале мэра и правительства Москвы

Предпринимателям напомнили, что в каждом центре услуг для бизнеса можно подготовить необходимые бумаги для внесения изменений в государственный реестр ИП и юрлиц, оформить заявление для перехода на упрощенную систему налогообложения или патентную систему, а также заполнить налоговую декларацию.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин , в настоящее время в городе работают свыше 728 тысяч малых и средних предприятий. По его словам, это более 12,8 процента от количества всех малых и средних предприятий в РФ.

"Центры услуг для бизнеса помогают им как на начальных этапах — при открытии бизнеса, так и впоследствии — в подборе финансовых, имущественных и образовательных мер поддержки", — приводятся в сообщении слова Фурсина.

Он добавил, что в 2020 году для действующих и будущих предпринимателей провели свыше 133 тысяч консультаций. В центрах услуг для бизнеса можно бесплатно получить помощь в подготовке документов для оформления статуса ИП или регистрации юрлица, а также задать вопросы по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице.

Проконсультироваться по любым вопросам бизнеса в городе и узнать о мерах поддержки предпринимателей можно и на сайте mbm.mos.ru и по телефону 8 (495) 225-14-14.