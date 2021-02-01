Многодетность оформили онлайн 6,4 тысячи москвичей

Оформить статус многодетной семьи для получения льгот стало проще: с ноября 2020 года подача заявки происходит на портале mos.ru. С момента перевода услуги в исключительно электронный вид ей воспользовались 6,4 тысячи тысяч москвичей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города. В 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратилось почти 32 тысячи человек", — акцентировала заммэра столицы.

В настоящее время в Москве проживают около 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают более 2,1 миллиона детей. Многодетных из них — более 176 тысяч. Их количество за десять лет выросло в 2,5 раза и продолжает увеличиваться. Ранее для получения льгот и мер поддержки требовалось бумажное удостоверение. Теперь порядок присвоения или продления статуса многодетной семьи значительно упрощен. Сейчас по заявке на портале mos.ru статус многодетной семьи заносится в единый информационный реестр города.

Также сокращен перечень необходимых для получения статуса документов. Для присвоения или продления электронного статуса больше не потребуются справки и скан-копии документов: все сведения о членах семьи, указанные заявителем, будут проверяться органом власти самостоятельно. В редких случаях донести придется только те документы, сведения о которых не могут быть проверены посредством межведомственного взаимодействия — на практике количество подобных случаев минимально. О такой необходимости заявителя проинформируют в его личном кабинете на mos.ru. Принести недостающие документы можно в любой центр госуслуг в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления.

Подать заявление на получение льготного статуса (или его продление, если в семье произошло пополнение или дети, достигшие 16 лет, продолжают свое обучение в школе или колледже до 18 лет) можно в любое время на портале mos.ru, воспользовавшись услугой " Получение и продление статуса многодетной семьи ", разработанной совместно с Департаментом информационных технологий Москвы. Как отметили в Департаменте, за весь 2020 год жители обратились к ней более 16,2 тысячи раз. Уведомление о присвоении льготного статуса поступает заявителю в личный кабинет на mos.ru.

С переводом услуги в исключительно онлайн-формат больше не нужно подтверждать факт обучения ребенка, достигшего 16-летнего возраста и продолжающего обучение в городской школе или колледже. Исключением являются федеральные или частные образовательные учреждения, которые составляют 1% от всех московских школ. Положенные льготы и меры поддержки становятся доступны многодетной семье сразу после получения электронного статуса.

Сведения о статусе многодетной семьи, присвоенном в электронном виде, доступны в информационных системах города и смогут использоваться для предоставления льгот разных ведомств (бесплатного питания в школах, лекарственного обеспечения, разрешения на бесплатную парковку и проезд в городском общественном транспорте и пр.). Отметим, что многодетным семьям, которые уже состоят на учете в органах соцзащиты, повторно обращаться за подтверждением статуса не требуется. Сведения о них уже автоматически размещены в информационных системах города.

Первое время бумажное удостоверение еще понадобится для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка, музеев. Если оно понадобится, не придется нести большой пакет документов, как это было раньше. Достаточно обратиться в любой центр "Мои Документы" с паспортом и фото. Состав семьи, присвоенный статус и срок его действия сотрудник центра госуслуг увидит в информационной системе и сразу оформит удостоверение.

Многодетные семьи в Москве ежемесячно получают компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг. Также они имеют скидку на услуги ЖКХ в размере 30%, а на оплату капремонта — 50%. Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет и бесплатные лекарства до достижения совершеннолетия. Дети и один из родителей многодетной семьи могут бесплатно пользоваться городским транспортом, пригородными электричками. Также предоставляется бесплатная парковка. Многодетные москвичи могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога и существенную скидку по оплате имущественного налога.

С первого января 2021 года в Москве все выплаты семьям с детьми увеличены на 3,7%. Кроме того, малообеспеченным семьям по Указу Президента России размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлен в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка. В Москве эта сумма составляет 7 тысяч 725 рублей. Малообеспеченным семьям, в которых воспитывается ребенок в возрасте до трех лет, выплачивают 10 тысяч 951 рубль в месяц. Размер пособия на детей в возрасте от 7 до 18 лет — 4 тысячи 381 рубль.