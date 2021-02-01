В Москву придет суровая зима. Такая погода установится в столице в четверг, 4 февраля. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, первая половина недели в городе будет теплой. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от минус 5 до минус 2 градусов, что примерно на 5 градусов выше нормы.

«В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега», — пообещал Вильфанд.

При этом слякоти на улице не будет, поскольку такая погода не считается оттепелью.

Во второй половине недели начнется резкое похолодание. Так, ночные температуры будут достигать минус 15 градусов, а в субботу опустятся до минус 19. Днем в пятницу ученый ожидает около 10 градусов мороза, а уже к выходным значения упадут до минус 15 градусов.

«Это будет уже вполне суровая зима», — объяснил он.