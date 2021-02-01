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Москва

В Москву придет суровая зима 

Мослента 29 минут назад
В Москву придет суровая зима
Фото: РИА Новости
В Москву придет суровая зима. Такая погода установится в столице в четверг, 4 февраля. Об этом ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, первая половина недели в городе будет теплой. Дневные температуры будут держаться в диапазоне от минус 5 до минус 2 градусов, что примерно на 5 градусов выше нормы.

«В первой половине недели будет по-настоящему мягкая зима. Осадков существенных не ожидается, будет лишь немного в виде пушистого снега», — пообещал Вильфанд.

При этом слякоти на улице не будет, поскольку такая погода не считается оттепелью.
Во второй половине недели начнется резкое похолодание. Так, ночные температуры будут достигать минус 15 градусов, а в субботу опустятся до минус 19. Днем в пятницу ученый ожидает около 10 градусов мороза, а уже к выходным значения упадут до минус 15 градусов.

«Это будет уже вполне суровая зима», — объяснил он.

Ранее синоптики центра «Фобос» пообещали москвичам февраль по «скандинавскому типу». По их словам, столбик термометра останется в значении немного ниже нуля. В центре добавили, что в новом месяце после кратковременной оттепели продолжатся снегопады.
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Комментарии
Новости Москвы , Погода , Резкое похолодание , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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