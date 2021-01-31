Новая эстакада свяжет районы Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное 

Сейчас, чтобы попасть из одного района в другой, нужно выезжать на Алтуфьевское шоссе или Широкую улицу.

Юлиана Княжевская. Новая эстакада свяжет три района на севере столицы. Проект предусматривает строительство и реконструкцию участка дороги протяженностью 1,2 километра. Он соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Об этом сообщил председатель Москомархитектуры

«На данный момент сообщение между районами Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное затрудняется из-за необходимости пересечения ветки железной дороги. Сейчас, чтобы попасть из одного района в другой, необходимо двигаться по неудобным маршрутам и выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе или Широкую улицу. Эту проблему поможет решить строительство проектируемой эстакады, соединяющей Юрловский проезд и Костромскую улицу. Также это решение позволит организовать подвоз пассажиров маршрутами наземного городского общественного транспорта из района Отрадное к станции метро «Бибирево», — отметила глава ведомства.

Проект также предусматривает строительство проездов, реконструкцию и продление улицы Римского-Корсакова. Кроме того, будут благоустроены общественные пространства вдоль дороги, появятся зоны отдыха с деревьями, кустарниками и скамейками, мощеные пешеходные зоны с тактильной плиткой и велодорожки. Удобная навигация и дорожные знаки повысят комфорт и безопасность пешеходов и маломобильных граждан.