Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Новая эстакада свяжет районы Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное 

Mos.ru и ещё 2 7 часов назад
Новая эстакада свяжет районы Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное
Фото: Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Сейчас, чтобы попасть из одного района в другой, нужно выезжать на Алтуфьевское шоссе или Широкую улицу.
Новая эстакада свяжет три района на севере столицы. Проект предусматривает строительство и реконструкцию участка дороги протяженностью 1,2 километра. Он соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Об этом сообщил председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«На данный момент сообщение между районами Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное затрудняется из-за необходимости пересечения ветки железной дороги. Сейчас, чтобы попасть из одного района в другой, необходимо двигаться по неудобным маршрутам и выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе или Широкую улицу. Эту проблему поможет решить строительство проектируемой эстакады, соединяющей Юрловский проезд и Костромскую улицу. Также это решение позволит организовать подвоз пассажиров маршрутами наземного городского общественного транспорта из района Отрадное к станции метро «Бибирево», — отметила глава ведомства.

Проект также предусматривает строительство проездов, реконструкцию и продление улицы Римского-Корсакова. Кроме того, будут благоустроены общественные пространства вдоль дороги, появятся зоны отдыха с деревьями, кустарниками и скамейками, мощеные пешеходные зоны с тактильной плиткой и велодорожки. Удобная навигация и дорожные знаки повысят комфорт и безопасность пешеходов и маломобильных граждан.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Mos.ru: последние новости
Конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» стартует 1 февраля Конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» стартует 1 февраля Приложением «Московский транспорт» теперь могут воспользоваться и автомобилисты Приложением «Московский транспорт» теперь могут воспользоваться и автомобилисты Открыт путепровод у станции Жаворонки Московской железной дороги Открыт путепровод у станции Жаворонки Московской железной дороги
Комментарии
Новости Москвы , Отрадный , Самарская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
01:14
Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео
Войска
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
00:49
Опубликовано видео последствий обрыва высоковольтного кабеля на Сахалине
Происшествия
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение