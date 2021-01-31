Начался прием заявок на участие в конкурсе «АрхВектор»

Начался прием заявок на участие во втором всероссийском конкурсе «АрхВектор», сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина.

«Студенты архитектурных колледжей и лицеев, а также воспитанники детских школ искусств и кружков, в которых ведется образование по направлению архитектурно-художественного творчества, приглашаются к участию во втором Всероссийском конкурсе «АрхВектор». Прием заявок на участие в нем стартовал сегодня, 1 февраля. Основная идея организаторов конкурса, которыми выступают ГБУ «Мосстройинформ» и детская школа искусств «Старт», — привлечение внимания юных горожан к развитию архитектуры», — приводятся в сообщении слова Левкина.

Левкин рассказал, что учащиеся могут заполнить электронную форму заявки на специальной странице сайта «Дом на Брестской» до 20 апреля, а представить на конкурсе можно как специально подготовленные проекты, так и работы, выполненные за последние три года. Он также уточнил, что в 2021 году победители конкурса будут определяться в пяти номинациях: «Лучший архитектурный проект», «Будущее биоархитектуры», «Мы строим города в космосе», «Взгляд мастера» и «Архитектурный макет».

«В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова отметила, что конкурсный отбор работ продлится до середины мая. В конкурсе этого года две возрастные категории: с 12 до 14 лет и с 15 до 18 лет. Торжественное открытие выставки работ состоится в «Доме на Брестской» 1 июня в Международный день защиты детей», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2020 году, когда конкурс «АрхВектор» проводился в первый раз, в нем приняли участие 25 учебных заведений, представивших 105 проектов.