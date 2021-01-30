В Москве 31 января изменят маршруты наземного транспорта 

Маршруты наземного транспорта изменятся в центре Москвы 31 января по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завтра по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта в центре", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала движения и до особых распоряжений полиции автобусы и электробусы будут ходить: № А — от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", № м1 — на двух участках: от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник", от Больницы РЖД до Тверской Заставы.

Также № м2 — от метро "Парк Победы" до гостиницы "Украина". Автобусы № м3 будут ходить на двух участках: от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", от метро "Семёновская" до Сада им. Баумана, № м5 — от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская", № м6 — от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".

Маршрут № м7 — от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская", № м8 — от Дангауэровки до метро "Таганская", № м9 — от метро "Владыкино" до метро "Проспект Мира", № м10 — от Лобненской улицы до метро "Маяковская", № м27 — от метро "Стахановская" до метро "Таганская".

Помимо этого, автобусы № т13 будут в этот день ходить от ВДНХ (южн.) до Самотёчной площади, № т25 — от проспекта Будённого до Сада им. Баумана, № 15 — от ВДНХ (южн.) до метро "Маяковская", № 24 — от Гостиниц ВДНХ до Самотёчной площади, № 38 — от Рижского вокзала до Самотёчной площади, № 101 — от ДС "Мегаспорт" до Тверской Заставы, № 122 — от метро "Сокольники" до метро "Красные Ворота".

Также маршрут № 144 будет ходить от метро "Тёплый Стан" до кинотеатра "Ударник", № 156 — от Нагатинского Затона до метро "Таганская", № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы, № 255 — от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", № 904 — от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы, а № С43 — от Силикатного завода до метро "Краснопресненская".

"Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей", — говорится в сообщении.