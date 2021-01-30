Магазинам рекомендовали закрыться в центре Москвы 31 января

Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер, ГУМ, ЦУМ, торговый центр "Охотный ряд" сами решили закрыться, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре… и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, "Детский мир", "Охотный ряд", что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет", — сказал Немерюк.
Он отметил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".