Магазинам рекомендовали закрыться в центре Москвы 31 января

"Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре… и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, "Детский мир", "Охотный ряд", что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет", — сказал Немерюк.