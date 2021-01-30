Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

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Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус

"Температура в столице минус два — минус четыре градуса, в Подмосковье минус один — плюс шесть", — добавил собеседник агентства.

По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.

Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.

Последняя неделя января в европейской части России отметилась рекордно высокими температурами. На юге столбик термометра достигал отметки 14 градусов выше нуля.

В то же время последнюю пятидневку января и первые два дня февраля метеорологи считают самими холодными за зимний период.