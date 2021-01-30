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Погода в Москве: синоптик предсказал облачную погоду и снег 

РИА Новости 2 часа назад
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Фото: РИА Новости
Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура в столице минус два — минус четыре градуса, в Подмосковье минус один — плюс шесть", — добавил собеседник агентства.

По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.
Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.
Последняя неделя января в европейской части России отметилась рекордно высокими температурами. На юге столбик термометра достигал отметки 14 градусов выше нуля.
В то же время последнюю пятидневку января и первые два дня февраля метеорологи считают самими холодными за зимний период.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости , Московская область
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