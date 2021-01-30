«Сейчас каждый понимает, что те навыки и умения, которые формируются у ребенка в группе под руководством опытного воспитателя, становятся фундаментом его будущего успеха не только в жизни и учебе, но и в формировании важнейших качеств современного лидера: эффективной коммуникации, креативности и, главное, интереса к познанию окружающего мира, взглядам и мнениям окружающих людей», — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.