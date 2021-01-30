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Конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» стартует 1 февраля 

Mos.ru 38 минут назад
Конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» стартует 1 февраля
Фото: Mos.ru
1 февраля открывается регистрация на конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Москвы — 2021». Стать его участником может любой педагог, проработавший не меньше трех лет в должности воспитателя.
На первых этапах конкурса им предстоит ответить на вопросы педагогического онлайн-квиза, создать видеовизитки и ролик на тему «Моя педагогическая находка». В нем участники должны рассказать о своем уникальном опыте, который помогает развивать систему дошкольного образования и находить таланты у каждого ребенка.

«Сейчас каждый понимает, что те навыки и умения, которые формируются у ребенка в группе под руководством опытного воспитателя, становятся фундаментом его будущего успеха не только в жизни и учебе, но и в формировании важнейших качеств современного лидера: эффективной коммуникации, креативности и, главное, интереса к познанию окружающего мира, взглядам и мнениям окружающих людей», — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В финале идеи педагогов обсудят на круглом столе «Профессиональный диалог». Им будет руководить председатель жюри конкурса Виталий Рубцов, профессор, академик Российской академии образования, президент Московского государственного психолого-педагогического университета.
Регистрация на конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» будет открыта на сайте deti.mosmetod.ru. Там же можно познакомиться с уникальным опытом московских педагогов, в том числе победителей и призеров конкурса прошлого сезона.
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Новости Москвы , Виталий Рубцов
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