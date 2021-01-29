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Москва

Улицы в центре Москвы будут перекрыты из-за предстоящих акций 31 января 

ТАСС 34 минуты назад
Семь станций метро и улицы перекроют в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено для пешеходов, а центральные станции метро закроют в будущее воскресенье, 31 января, в связи с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщается на сайте московского главка полиции.

"В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов, — сообщили в ГУ МВД. — Кроме этого, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. В полиции предупредили об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы и участие в несанкционированных митингах.
В пятницу Генпрокуратура также предупредила об уголовной ответственности за участие в митингах. Кроме того, ГП потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные.
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в целях недопущения возможных нарушений закона в связи с распространением в соцсетях призывов к участию 30 и 31 января в массовых акциях прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения. В свою очередь источник ТАСС уточнил, что предостережения направлены интернет-компаниям Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group.
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Новости Москвы , Генпрокуратура РФ , Mail.ru Group , Google , ИТАР-ТАСС
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