Семь станций метро и улицы перекроют в центре Москвы

"В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов, — сообщили в ГУ МВД. — Кроме этого, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".