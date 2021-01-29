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Краснокнижную утку заметили в Москве 

РИАМО и ещё 1 2 часа назад
Краснокнижную утку заметили в столице
Фото: © пресс-служба ГПБУ Мосприрода
Маленькая утка чирок-свистунок, занесенная в Красную книгу Москвы, была замечена этой зимой на реке Яузе, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».
Сотруднице учреждения удалось увидеть одного самца и трех самок чирка-свистунка.

«Птицы вели себя настороженно и держались поодаль от шумных крякв, при приближении человека бесшумно взлетали с воды и перемещались в более безопасное место», — говорится в сообщении.

Чирок-свистунок меньше кряквы в полтора раза и считается самой маленькой из речных уток. Благодаря узким и заостренным крыльям он может взлетать практически вертикально и бесшумно. Поэтому чирки-свистунки обитают в небольших и тенистых водоемах.
Единичные особи этого находящегося под угрозой исчезновения вида можно встретить в пределах города. Они держатся в местах скопления других водоплавающих птиц и боятся людей. Летом уточки питаются червями, рачками и насекомыми, а зимой — растительностью или пользуются подкормкой горожан.
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