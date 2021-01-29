Движение на Рижской в сторону Нахабино вновь затруднено

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Ранее движение на МЦД-2 осуществлялось с установленным интервалом. В сторону Нахабино поезда следовали без остановки через станцию Рижская из-за повреждения контактного провода.

"Поезда D2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино", — говорится в сообщении.

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