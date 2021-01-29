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Поезда МЦД-2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино 

ТАСС и ещё 4 43 минуты назад
Движение на Рижской в сторону Нахабино вновь затруднено
Фото: ТАСС
Пригородные поезда снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино после сбоя на Рижском направлении и МЦД-2 из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Поезда D2 снова останавливаются на станции Рижская в сторону Нахабино", — говорится в сообщении.

Ранее движение на МЦД-2 осуществлялось с установленным интервалом. В сторону Нахабино поезда следовали без остановки через станцию Рижская из-за повреждения контактного провода.
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Новости Москвы , Московская область , Нахабино
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