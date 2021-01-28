Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей 

Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос на вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы уже сейчас видим, что пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем обычных пунктах в медицинских учреждениях", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что проблем нет ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями.

Она добавила, что город готов обеспечить вакцинацию всех желающих. "Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос", — отметила вице-мэр.

По ее словах, в пунктах вакцинации построена логистика, чтобы не было очередей и была бы обеспечена социальная дистанция.

Мы работаем уже две недели, и никаких проблем, никаких жалоб со стороны москвичей мы не увидели.