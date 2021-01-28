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Москва

Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей 

РИА Новости 1 час назад
Ракова заявила о возможности привить от COVID-19 всех желающих москвичей
Фото: РИА Новости
Пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах, и город готов обеспечить высокий спрос на вакцинацию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы уже сейчас видим, что пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем обычных пунктах в медицинских учреждениях", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что проблем нет ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями.
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Она добавила, что город готов обеспечить вакцинацию всех желающих. "Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос", — отметила вице-мэр.
По ее словах, в пунктах вакцинации построена логистика, чтобы не было очередей и была бы обеспечена социальная дистанция.

Мы работаем уже две недели, и никаких проблем, никаких жалоб со стороны москвичей мы не увидели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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