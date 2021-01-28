Росгвардия закроет в Москве все оружейные магазины 

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Оружейные магазины Москвы будут закрыты в ближайшие выходные. Как сообщает «База», соответствующее распоряжение руководители точек получили от Росгвардии

Наличие данного указания «Базе» подтвердило руководство столичного магазина «Кольчуга», который будет закрыт 30 и 31 января.

Предполагается, что распоряжение Росгвардии связано с намечающимися в Москве несанкционированными акциями.

Ранее несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального . Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу « Ив Роше ». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.