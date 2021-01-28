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Москва

Росгвардия закроет в Москве все оружейные магазины 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Росгвардия закроет в Москве все оружейные магазины
Фото: РИА Новости
Оружейные магазины Москвы будут закрыты в ближайшие выходные. Как сообщает «База», соответствующее распоряжение руководители точек получили от Росгвардии.
Наличие данного указания «Базе» подтвердило руководство столичного магазина «Кольчуга», который будет закрыт 30 и 31 января.
Предполагается, что распоряжение Росгвардии связано с намечающимися в Москве несанкционированными акциями.
Ранее несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последовавшие за этим задержания сторонников Навального и обыски у его близких являются планомерной работой правоохранительных органов, сообщает Ura.ru. Представитель Кремля добавил, что силовики выполняют свои функции, так как «были множественные нарушения законов РФ».
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Новости Москвы , Ив Роше , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Росгвардия , МВД , ФСИН , РИА Ura.ru
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