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Погода в Москве: жителям столицы пообещали мягкую снежную зиму в феврале 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Москвичам пообещали мягкую снежную зиму в феврале
Фото: РИА Новости
Мягкая снежная зима с комфортными морозами — до минус 6 градусов днем — ожидается в Москве в феврале, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Прогноз на февраль довольно позитивный. В Москве и центральной России среднемесячная температура воздуха превысит на градус-полтора многолетнюю климатическую норму. Это небольшое превышение, это говорит о том, что зима продолжается. Тем более сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль — зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма — до 100-110% месячной нормы. То есть норма или небольшое превышение буквально на 10%", — рассказал Тишковец.

По его словам, высота снежного покрова — в пределах 32-38 сантиметров.

"Если вырезать средний слой ночных и дневных температур, то он будет укладываться в диапазон ночь — минус 7 — минус 12, днем — минус 1 — минус 6. Такая погода в феврале, мягкая снежная русская зима, с комфортными умеренными морозцами. Это скандинавский тип зимы. Поклонникам русской зимы и зимних видов спорта такой прогноз покажется довольно позитивным", — добавил синоптик.

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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
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