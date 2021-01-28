Москвичам пообещали мягкую снежную зиму в феврале

"Прогноз на февраль довольно позитивный. В Москве и центральной России среднемесячная температура воздуха превысит на градус-полтора многолетнюю климатическую норму. Это небольшое превышение, это говорит о том, что зима продолжается. Тем более сегодня-завтра произойдет перелом от оттепельной части в сторону понижения температуры и снегопадов, восстановления снежного покрова, поэтому февраль — зимний месяц, как и положено, зима русская продолжится и по количеству осадков выпадет как минимум месячная норма — до 100-110% месячной нормы. То есть норма или небольшое превышение буквально на 10%", — рассказал Тишковец.