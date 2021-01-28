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Москва

В Москве начали возвращать стационары к обычной работе 

Суть событий 1 час назад
В Москве начали возвращать стационары к обычной работе
Фото: РИА Новости
Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в городе. Как сообщила заммэра города Анастасия Ракова, в связи этим было принято решение о возвращении стационаров к обычному режиму работы.

"Мы приняли решение "выводить из ковида" медицинские учреждения", — сказала она.

В Москве, по словам Раковой, будут обратно перепрофилированы пять стационаров, которые оказывали помощь больным с коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня они вернутся к обычной работе и будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями.
В России четвёртый день подряд фиксируется менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. По данным оперштаба, со вчерашнего дня коронавирус диагностирован у 19 138 человек, в том числе 2 897 новых случаев — в Москве.
В Подмосковье, которое находится на третьем месте по суточному приросту заболевших, готовы отменить все ограничения, как только число выявляемых случаев снизится до 900. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. За последние сутки в Московской области коронавирус выявили у 929 человек.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , Московская область
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