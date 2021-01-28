В Москве начали возвращать стационары к обычной работе 

Власти Москвы заявили об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в городе. Как сообщила заммэра города Анастасия Ракова , в связи этим было принято решение о возвращении стационаров к обычному режиму работы.

"Мы приняли решение "выводить из ковида" медицинские учреждения", — сказала она.

Москве , по словам Раковой, будут обратно перепрофилированы пять стационаров, которые оказывали помощь больным с коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня они вернутся к обычной работе и будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями.

В России четвёртый день подряд фиксируется менее 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. По данным оперштаба, со вчерашнего дня коронавирус диагностирован у 19 138 человек, в том числе 2 897 новых случаев — в Москве.