Нелегальные таксисты за год совершили тысячи правонарушений

«Безопасные поездки для каждого — наш приоритет. Каждый день мы выявляем нелегальных такси-перевозчиков: только за прошлый год у них обнаружили более 7,5 тыс. правонарушений. У нелегалов нет лицензии, они работают без технических и медицинских осмотров, а порой у водителей отсутствуют даже права», — говорится в сообщении.