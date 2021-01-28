Нелегальные таксисты за год совершили тысячи правонарушений

Более 7,5 тыс. нарушений было выявлено в работе нелегальных такси-перевозчиков в Москве в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Безопасные поездки для каждого — наш приоритет. Каждый день мы выявляем нелегальных такси-перевозчиков: только за прошлый год у них обнаружили более 7,5 тыс. правонарушений. У нелегалов нет лицензии, они работают без технических и медицинских осмотров, а порой у водителей отсутствуют даже права», — говорится в сообщении.
В департаменте также отметили, что по статистике нелегальные таксисты чаще попадают в ДТП и могут представлять угрозу пассажирам.
«В пути может произойти что угодно, ведь ответственность за такую поездку никто не несет», — заключили в пресс-службе.