Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Более 7,5 тыс. нарушений в работе нелегальных такси выявили в Москве в 2020 году 

Агентство «Москва» и ещё 3 5 часов назад
Нелегальные таксисты за год совершили тысячи правонарушений
Фото: РИА Новости
Более 7,5 тыс. нарушений было выявлено в работе нелегальных такси-перевозчиков в Москве в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Безопасные поездки для каждого — наш приоритет. Каждый день мы выявляем нелегальных такси-перевозчиков: только за прошлый год у них обнаружили более 7,5 тыс. правонарушений. У нелегалов нет лицензии, они работают без технических и медицинских осмотров, а порой у водителей отсутствуют даже права», — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что по статистике нелегальные таксисты чаще попадают в ДТП и могут представлять угрозу пассажирам.

«В пути может произойти что угодно, ведь ответственность за такую поездку никто не несет», — заключили в пресс-службе.

Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Агентство «Москва»: последние новости
Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции «Жаворонки» Собянин открыл новый путепровод через МЖД у станции «Жаворонки» В Москве пять перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров вернутся к стандартному режиму В Москве пять перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров вернутся к стандартному режиму Корпус лучевой терапии на 50 мест построят в больнице в Коммунарке Корпус лучевой терапии на 50 мест построят в больнице в Коммунарке
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение