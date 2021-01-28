Почти 40 маршрутов электробусов появится до конца года

«В этом году почти 40 маршрутов станут «зелеными», ведь на них выйдут современные тихие и экологичные электробусы. В 2021-2022 годах в городе их станет уже 820. К 2024 году число электробусов превысит 2,2 тыс. (это треть всего городского транспорта). К 2030 году весь парк Мосгортранса будет «зеленым». Электробусы работают в любую погоду: сложный батарейный модуль с элементами терморегулирования помогает защищать транспорт и от перегрева, и от переохлаждения. Это безопасно и надежно», — говорится в сообщении.