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Еще почти 40 маршрутов электробусов появится в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 40 маршрутов электробусов появится до конца года
Фото: РИА Новости
Еще почти 40 маршрутов, по которым будут курсировать электробусы, создадут в Москве до конца 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В этом году почти 40 маршрутов станут «зелеными», ведь на них выйдут современные тихие и экологичные электробусы. В 2021-2022 годах в городе их станет уже 820. К 2024 году число электробусов превысит 2,2 тыс. (это треть всего городского транспорта). К 2030 году весь парк Мосгортранса будет «зеленым». Электробусы работают в любую погоду: сложный батарейный модуль с элементами терморегулирования помогает защищать транспорт и от перегрева, и от переохлаждения. Это безопасно и надежно», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе департамента сообщили, что количество маршрутов электробусов в Москве выросло втрое в 2020 году. Уточнялось, что в 2020 году электробусы заменили 16 автобусных маршрутов, длина электробусных маршрутов выросла на 107 км в прошлом году.
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