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Погода в Москве: столичные службы переведены в режим особой готовности из-за снегопада 

Вечерняя Москва и ещё 4 3 часа назад
Столичные службы ЖКХ перевели в режим особой готовности
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом в четверг, 28 января, заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.
Отмечается, что по прогнозам погоды снегопад в столице продлится до 21:00 29 января. Прирост осадков может составить до 10 сантиметров. В связи с этим городские службы переведены в режим особой готовности.
По словам Бирюкова, с началом снегопада коммунальная техника вовсю проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров На опасных участках, в частности на МКАД и в ТиНАО, будут дежурить тягачи. В ближайшее время технику отправят на подметание проезжей части и тротуаров.

— Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — добавил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон и тротуаров, а также подходам к остановкам и станциям метро. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады. Петр Бирюков призвал горожан и водителей быть внимательнее в связи со снегопадом.
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Новости Москвы , Погода , Петр Бирюков , Правительство Москвы
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