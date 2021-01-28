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Власти Москвы заявили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией устойчиво снижается 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
В Москве заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID
Фото: РИА Новости
Заболеваемость коронавирусной инфекцией и число госпитализируемых пациентов в Москве устойчиво снижаются, что позволило вернуть к плановой работе еще пять стационаров. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное, сокращения [числа] госпитализаций пациентов с инфекцией. С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение "выводить из ковида" медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тыс. коек возвращаются к своей обычной работе", — сказала Ракова.

По ее словам, они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям. Это больницы им. Ф. И. Иноземцева, им. С. С. Юдина, № 51, 2 корпуса больницы им. С. И. Спасокукоцкого, и научно-практический центр наркологии. Один корпус ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого продолжит лечение больных коронавирусом. При этом остающийся в работе специализированный инфекционный коечный фонд имеет достаточный резерв, полностью отвечающий потребностям города.
В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенным расстоянием.

"Еще четыре стационара, которые интенсивно работали в течение всей пандемии, ненадолго, временно приостановили прием пациентов — там проводится генеральная санитарная обработка. Это больницы № 52, 4, им. братьев Бахрушиных, детская больница им. Башляевой. После этого стационары продолжат прием больных коронавирусом, такая возможность у нас появилась в связи со снижением роста заболеваемости и числа поступающих в больницы пациентов. Далее по графику все коронавирусные стационары выполнят аналогичную санитарную обработку", — добавила Ракова.

В Москве продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тыс. коек в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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